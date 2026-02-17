Após o empate do Vila Nova em 2 a 2 com o Anápolis, no Estádio Olímpico, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goiano, o Tigre garantiu a classificação para as semifinais por 4 a 2 no agregado.\nNo segundo gol do Anápolis, o goleiro Airton falhou ao deixar a bola de uma falta de longa distância passar por ele e entrar no gol. Ele foi vaiado ao fim do jogo pelos torcedores do Tigre. O treinador não garantiu a permanência do camisa 1, mas afirmou que irá proteger seus atletas.\n“Tudo o que eu falar aqui agora é muito precoce. Eu vou proteger os meus atletas. A cobrança interna existe, não só com o Airton, mas com todos, como eu falei. Amanhã estaremos fazendo essas cobranças, porque a gente sabe que ficou devendo como um todo. Então é olhar o todo, olhar as partes, olhar individualmente, olhar o setor, para que a gente possa ter um coletivo forte”, afirmou.