Na noite desta segunda-feira (1º), pela 24ª rodada da Série B, o Vila Nova ficou no empate de 2 a 2 diante da Chapecoense, na Arena Condá, e o técnico Paulo Turra definiu o resultado como “satisfatório” devido às circunstâncias do jogo. Além disso, o treinador avaliou o andamento do confronto e a quantidade de pênaltis cometidos pela equipe na competição nacional.\n“Viemos aqui para conquistar os 3 pontos, mas (foi um bom resultado) dentro do panorama e perante a qualidade do adversário. Repito o que falei durante a semana: hoje a Chapecoense é a melhor equipe da Série B. Nos últimos quatro jogos que fizemos, três fora de casa e um em casa, esse em casa contra o nosso maior rival, e hoje contra uma equipe que está no G4. Não foi o resultado que viemos buscar, acreditávamos na vitória e trabalhamos para isso, mas dentro do contexto é um resultado satisfatório”, analisou.