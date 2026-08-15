O técnico do Vila Nova, Guto Ferreira, desabafou após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-GO e questionou o que mais o time precisava fazer para convencer. Segundo o treinador, o grupo não está preocupado com situações externas.\n“A gente corria contra alguns tabus e precisamos nos firmar. Precisava ganhar? Ganhamos. Precisava não tomar gol? Não tomamos. O que mais precisava? Ganhar clássico? Ganhamos. O que mais? Fizemos também. Jogo bonito? Bonito é ganhar o clássico. Quem falou que clássico não se joga, se ganha, era inteligente demais”, disse.\nCom gols de João Vieira e Dudu, o Vila Nova bateu o Atlético-GO por 2 a 0 e venceu o rival pela primeira vez na história dentro do Accioly pela Série B. “Falaram que tínhamos problemas dentro do grupo, não sei de onde que tiraram isso. Tem gente que, para vender, inventa mentiras, mas não estamos preocupados com isso”, concluiu Guto Ferreira.