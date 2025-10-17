O técnico Umberto Louzer falou sobre a importância de vencer o clássico diante do Atlético-GO, ainda mais porque o Vila Nova não é derrotado por um rival desde abril de 2024. Para o treinador colorado, triunfar em um jogo desse calibre dá moral para o time na sequência da temporada.\n“É um clássico, então sabemos da importância, de tudo que mobiliza no nosso dia a dia. Independente de qualquer circunstância, muitas coisas estão em jogo. A gente aproveitou a semana para recuperar alguns atletas, a gente vinha em um período de sequência, final de temporada, alguns atletas necessitando de atenção maior de recuperação, mas também conseguimos fazer treinamento aquisitivo para continuar evoluindo”, disse.\nLeia também\n+ Trio que definiu última vitória no Accioly segue como destaque no Vila Nova\nO Vila Nova visita o Atlético-GO no próximo sábado (18), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, pela 33ª rodada da Série B. Depois de ter sido ultrapassado pelo Dragão na tabela de classificação, o Tigre tem a oportunidade de deixar a equipe rubro-negra para trás novamente.