Após o empate em 1 a 1 contra o América-MG na Arena Independência, o treinador Umberto Louzer valorizou o ponto conquistado pelo Vila Nova em um cenário no qual o time ficou com um jogador a menos, e afirmou que a atual comissão técnica não pode carregar o peso do jejum de vitórias, apesar dos profissionais fazerem parte do mesmo contexto.
"Foram dois tempos distintos. A gente preparou a equipe para vir aqui, mesmo o América-MG vindo de três vitórias e um empate dentro de seus domínios, mesmo sabendo de todas as dificuldades, produzimos para sair na frente. Acabamos perdendo um atleta (Walisson Maia foi expulso no 2º tempo), o jogo tomou outro panorama e é um ponto para se valorizar, até porque era um confronto direto", analisou o comandante colorado.