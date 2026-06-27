O técnico Guto Ferreira ficou indignado com a atuação do árbitro Lucas Paulo Torezin na derrota do Vila Nova por 2 a 1 para o Novorizontino, na noite desta sexta-feira (26). Segundo o treinador, o árbitro não tinha sequer condições físicas para apitar a partida.\nO Vila Nova perdeu por 2 a 1 para o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi (Jorjão). Com o resultado, o Tigre permanece com 28 pontos e pode perder a liderança da Série B na rodada.\n“Em especial ao torcedor do Vila, pedir desculpas pelo resultado. Não era o que a gente objetivava. Agora, hoje foi um absurdo. Primeiro porque o cara (Lucas Paulo Torezin) não aguentava correr dentro de campo. O tempo todo, ele estava ofegante, parando o jogo, às vezes sem razão nenhuma. Ele inventava alguma coisa para parar o jogo e poder respirar”, disse Guto Ferreira.