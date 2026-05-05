O Vila Nova deixou os torcedores frustrados no Onésio Brasileiro Alvarenga após o empate em 1 a 1 com o Athletic, na conclusão da 7ª rodada da Série B, nesta segunda-feira (4), mas o técnico Guto Ferreira falou que o resultado vai fazer o time mais forte. O treiadnor ressaltou também que não vai ser uma luta fácil na briga pelo acesso à elite nacional.\n“Série B é luta o tempo todo, disputa o tempo todo. Talvez nós tenhamos feito um dos melhores jogos sob o nosso comando, em termos de oportunidades criadas, valorização de posse, intensidade de jogo, só que infelizmente nós morremos no poste, nas defesas do goleiro, em um pé que nos travou. O futebol tem disso. Fizemos um gol, tivemos a infelicidade de tomar um contra-ataque no final, quando tínhamos o contra-ataque à nossa mercê, mas é do jogo. Fomos duramente penalizados pelo gol de empate”, disse Guto Ferreira.