O Vila Nova precisou novamente dos pênaltis para se classificar na Copa do Brasil e o goleiro Dalberson voltou a ser protagonista, ao defender uma cobrança e garantir a vaga do time colorado na 4ª fase, diante do Operário-MS. Para o técnico Umberto Louzer, faltou brilho para a equipe, mas o importante foi a classificação em uma “competição traiçoeira”.“Esse é o primeiro passo, conseguimos a classificação. É claro que gostaríamos de ter um brilho maior. A expectativa gerada, muito em função daquilo que trabalhamos, era justamente isso. Mesmo sem tanto brilho, a equipe fez 18 finalizações, produziu, então quero enaltecer o empenho, dedicação e entrega dos atletas, o apoio dos nossos torcedores e o avanço de fase. É uma competição muito traiçoeira”, comentou.Na noite desta quinta-feira (12), no OBA, o Vila Nova fez um jogo pobre tecnicamente, principalmente no 1º tempo. No 2º, a equipe abriu o placar com Dellatorre aos 13 minutos - que estava impedido no lance, mas não havia VAR na partida -, e Roger Modesto empatou pouco depois, aos 19.Nos pênaltis, todos os jogadores do Vila Nova converteram as suas respectivas cobranças: João Vieira, Dodô, Higor, Marquinhos Gabriel e Rafa Silva, nesta ordem. O Operário-MS acertou os quatro primeiros chutes, mas o goleiro Dalberson espalmou a cobrança derradeira de Guilherme Teixeira, confirmando o triunfo por 5 a 4 nos penais.Trata-se de uma história repetida. Na semana passada, contra o Velo Clube, fora de casa, pela 2ª fase da Copa do Brasil, o Vila Nova também precisou dos pênaltis para se classificar. A diferença é que, naquela ocasião, o jogo terminou em 0 a 0 no tempo normal e 4 a 2 nos pênaltis, após Dalberson pegar duas cobranças.“Temos trabalhado porque a temporada é longa, principalmente a Série B. São 38 rodadas, temos a Copa do Brasil, tivemos os jogos do Estadual. Se jogarmos de uma única maneira, você está fadado ao adversário te encaixar mais rápido. Temos trabalhado outras variações de plataforma, as semanas abertas dão essa possibilidade. Estamos em busca do equilíbrio, melhor desempenho, melhores resultados. Isso tem nos incomodado, incomodado os atletas”, analisou Umberto Louzer.O próximo adversário do Vila Nova é o Confiança-SE, que bateu o Tombense por 2 a 0 na última quarta-feira (10), em casa. As datas e horários exatos ainda serão confirmados pela CBF, mas o duelo está marcado para a semana que vem no Onésio Brasileiro Alvarenga, assim como foi o embate diante do Operário-MS.“É uma equipe que vem fazendo bons jogos, conseguindo bons resultados dentro do seu estado, e agora na Copa do Brasil também. É dirigido pelo (Cláudio) Caçapa, um profissional de nível de excelência. Essa competição é muito difícil”, disse Louzer sobre o Confiança.Com a classificação, o Vila Nova faturou R$ 1,68 milhão e chegou a um total de R$ 4,59 milhões embolsados até o momento, ao marcar presença na 2ª, 3ª e 4ª fases da Copa do Brasil. Se eliminar o Confiança e chegar à 5ª fase, o clube colorado vai ganhar mais R$ 2 milhões, chegando a R$ 6,59 milhões no somatório geral.