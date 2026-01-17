O técnico Umberto Louzer falou sobre a equipe que vai a campo para a próxima partida contra o Anápolis. No último jogo, diante da Anapolina, o Vila Nova perdeu o zagueiro Pedro Romano e o atacante Janderson, ambos lesionados ainda no primeiro tempo. Além desses desfalques, o treinador deve promover mudanças na equipe, priorizando os atletas que estiverem em melhores condições físicas.\n“É um grande desafio para a comissão. Estamos no último trabalho antes das 48 horas de recuperação e sabemos que o pico de desgaste vem agora, o que exige cautela. A definição da equipe passa pelas questões físicas, ainda mais neste início de temporada e com pouco tempo de preparação, mas tenho certeza de que os 11 escolhidos representarão muito bem o clube na busca pelo nosso objetivo em Anápolis”, afirmou o treinador.