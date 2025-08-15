O técnico Paulo Turra acredita que o Vila Nova pode ter sucesso no clássico contra o Goiás se conseguir evoluir aspectos do jogo que o treinador entende que são cruciais, em comparação com o desempenho da equipe na vitória de 1 a 0 sobre o Paysandu. Os rivais jogam neste sábado (16), no OBA, a partir das 18h30, pela 22ª rodada da Série B.\n“O que eu pretendo aumentar (em relação ao jogo contra o Paysandu) é a intensidade, agressividade com e sem a bola, ideias de jogo e a confiança do nosso grupo para conquistar uma vitória que será fundamental”, comentou o treinador, que estreou pelo Vila Nova na rodada passada e vai comandar o Tigre no seu primeiro clássico contra o Goiás.\nPara Paulo Turra, uma vitória diante do principal rival vai colocar o Tigre “definitivamente na briga” pelo acesso à Série A. O clube colorado, que tem 30 pontos, começou a 22ª rodada a quatro pontos da Chapecoense, que é a 4ª colocada.