O treinador do Vila Nova, Guto Ferreira, elogiou a atuação da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Londrina, no OBA, valorizou a torcida e projetou a partida contra o Botafogo-SP no outro final de semana, que o time colorado trata internamente como a primeira das oito finais que ainda serão disputadas na Série B.\n“A felicidade é pelo jogo controlado que nós fizemos. O time deles teve uma escapada ou outra, mas no 1º tempo nós brigamos até a hora de fazer o gol. E que bom que saiu no apagar das luzes no 1º tempo, e no 2º saiu logo no início, trouxe uma tranquilidade para a gente. Terminamos com uma grande vitória, que precisava ser efetivada”, analisou o técnico.\nGuto Ferreira afirmou que, a partir de agora, o pensamento é apenas no Botafogo-SP e em mais nada, para que o Vila Nova possa “selar e carimbar” o acesso no final do campeonato. Assim como contra o Londrina, o treinador quer uma equipe equilibrada.