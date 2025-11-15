Depois da derrota por 2 a 0 para o CRB no Estádio Rei Pelé, o técnico do Vila Nova, Umberto Louzer, falou sobre a utilização de jogadores oriundos das categorias de base afirmou que o clube está mapeando o mercado para que o clube tenha um ano melhor em 2026.\n"Quando eu fui contratado, era justamente para visualizar 2026. É lógico que nós produzimos para ter uma pontuação melhor. O futebol é feito desses imprevistos, e internamente estamos conversando bastante. Estamos mapeando o mercado para que a gente consiga ter um ano melhor do que 2025", comentou o treinador colorado.\nLeia também\n+ Vila Nova perde para o CRB e chega a cinco jogos sem vencer\nContra o CRB, quatro jogadores da base iniciaram o jogo no banco de reservas e tiveram oportunidades de entrar: Caixeta, Raimundo, Luan e Breno. Para Umberto Louzer, nada impede que eles estejam no planejamento para o ano que vem.