Após a goleada por 4 a 1 sobre a Jataiense, pela última rodada da 1ª fase do Campeonato Goiano, o técnico do Vila Nova, Umberto Louzer, falou sobre o equilíbrio da equipe para a sequência da temporada, lamentou as lesões e projetou melhores atuações no mata-mata do Estadual, a começar pelos duelos contra o Anápolis nas quartas.\n“Precisamos ter um equilíbrio de equipe, fazer muito mais do que nós fizemos até agora para que a gente possa avançar dentro dessa competição. Vale ressaltar, com todas essas dificuldades, a equipe termina a primeira fase como a equipe que mais fez gols. O que nos traz um alento, que nos traz essa alegria, é justamente o poder de reação que a equipe teve hoje (domingo, 8). Foi buscar, teve um placar elástico, construiu para isso”, analisou.\nUmberto Louzer não pôde contar com o zagueiro Pedro Romano, os laterais direitos Elias, Hayner e Thalys, o meia Marquinhos Gabriel, o meia-atacante Bruno Xavier e o atacante Janderson, todos por lesões. Além disso, precisou substituir o zagueiro Tiago Pagnussat, ainda no 1º tempo, após o jogador sair com dores.