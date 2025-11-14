O técnico Umberto Louzer pode dar chances aos jogadores da base do Vila Nova na partida contra o CRB, válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. O Tigre vem de três empates seguidos na competição, todos após abrir dois gols de vantagem, contra Ferroviária, Operário e Avaí.\nComo o Tigre não tem mais pretensões na reta final da Segundona, o técnico disse que vem realizando um trabalho específico com os meninos da base, que podem ganhar minutagem nas duas últimas rodadas, contra CRB e o já rebaixado Volta Redonda.\n“Os atletas (da base) têm treinado conosco já há duas, três semanas, então a gente tem feito um trabalho especial com eles para poder ofertar essa minutagem. Tenho certeza de que, se o jogo pedir, vamos ter confiança para dar essa oportunidade a esses atletas, no caso do Raimundo, que já foi a alguns jogos conosco; o próprio Breno, que está vindo agora; o Caxeta; e o Luan, que já foi em outras oportunidades. Tenho certeza de que, se a gente precisar acioná-los, eles irão nos ajudar, e nós vamos dar essa sustentação, essa confiança, essa coragem para que eles possam desenvolver e colocar em prática aquilo que têm de melhor”, comentou Umberto Louzer.