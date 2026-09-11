Após a vitória do Vila Nova por 2 a 0 diante do Goiás, o técnico colorado Guto Ferreira destacou a importância de ganhar o clássico, valorizou a torcida, falou sobre como o resultado serviu como uma resposta após a goleada sofrida perante o Athletic, e ainda ironizou o goleiro Tadeu.\n“Ganhar é sempre bom, ganhar clássico é melhor ainda. Hoje não tinha outro resultado que não fosse a vitória. Por vários motivos, e um dos maiores foi essa torcida. Esgotaram os ingressos, vieram e jogaram junto os 90 minutos. Aí a energia não é só dos jogadores. Essa torcida merece cada ponto que conseguimos entregar para eles”, disse.\nO Vila Nova vinha de uma goleada fora de casa para o Athletic por 5 a 0. Para Guto Ferreira, “não dá para ficar olhando o que passou”, e o técnico afirmou que vai trabalhar para não errar; porém, se isso acontecer, não dá para ficar pensando no erro. E isso influenciou na vontade de ganhar o clássico desta quinta-feira (10), no OBA.