O técnico Umberto Louzer não ficou satisfeito com o empate por 2 a 2 do Vila Nova na noite deste domingo (2), contra o Operário-PR, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O resultado também não foi digerido pela torcida, pois a equipe vilanovense vencia por 2 a 0, com gols marcados por Igor Henrique.\nPara o treinador, os erros cometidos quando a equipe estava em vantagem no placar permitiram que o time paranaense igualasse o jogo. "Não atribuo o resultado ao adversário. Ofertamos o resultado", apontou o treinador.\nO Vila Nova faz campanha aquém da esperada no returno. Nas últimas 13 rodadas, o alvirrubro venceu só uma vez: 1 a 0 sobre o Amazonas, sob direção de Umberto Louzer.\nNeste domingo (2), o time repetiu o roteiro do empate por 2 a 2 com a Ferroviária, no domingo anterior (26), quando estava à frente no marcador e permitiu que o adversário empatasse, coincidência que se repetiu contra o Operário-PR.