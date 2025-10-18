O técnico do Vila Nova, Umberto Louzer, lamentou a derrota para o Atlético-GO em clássico disputado no Estádio Antônio Accioly, por 1 a 0, e opinou que faltou eficácia e ambição para que o time colorado somasse pontos no duelo.\n“Tivemos a possibilidade de sair na frente, não conseguimos essa conclusão, esbarramos na nossa eficácia. No 2º tempo, voltamos um pouco abaixo daquilo que a gente tinha terminado, mas a equipe se encontrou e tivemos uma oportunidade de sair na frente novamente, mas esbarramos novamente nesse erro e na nossa saída oferecemos um contra-ataque”, avaliou o treinador.\nPresidente do Vila Nova "joga a toalha" por acesso e revela problemas financeiros no clube\nUmberto Louzer complementou que o resultado foi dolorido porque o futebol é um jogo de erros e o clássico é um jogo de detalhes, e que esse detalhe não foi a favor do Vila Nova. “Faltou um pouco de ambição, principalmente no 1º tempo, agressividade, e mesmo assim tivemos possibilidades”, concluiu.