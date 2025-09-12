O técnico Paulo Turra afirmou que o Vila Nova está cada vez mais forte mentalmente e cobrou mais atenção do time para os últimos 13 jogos do time na temporada. Sobre quem será o goleiro titular diante do Remo, Halls ou Kozlinski, o treinador se esquivou e disse que não vai “entregar o ouro”.\n“Mentalmente a nossa equipe está cada dia mais forte. Nós temos que acelerar muitos processos, porque esse é o objetivo, para que possamos ser ainda mais fortes. A sequência que nós temos, não adianta nada pensar nela se no próximo jogo não fizermos nosso resultado. Estamos focados diretamente no nosso próximo adversário, que é o Remo”, declarou.\nNo jogo passado, Kozlinski foi o goleiro titular por causa da suspensão de Halls. Agora, Halls volta a ficar disponível, mas Paulo Turra não confirmou quem iniciará jogando.