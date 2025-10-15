Há menos de um mês no comando do Vila Nova, o técnico Umberto Louzer está perto de cumprir o primeiro objetivo estabelecido na sua chegada: evitar a queda para a Série C. Além disso, o treinador levou o time ao fim do jejum de vitórias e está de olho no planejamento para 2026.\nDepois do Vila Nova ter sido treinado por Rafael Lacerda, Luizinho Lopes e Paulo Turra em 2025, Umberto Louzer chegou ao clube em uma situação “morna”: com poucas chances de acesso e baixo risco de rebaixamento. O treinador foi apresentado em 30 de setembro, assinou até o fim de 2026 e chegou também com o objetivo de iniciar a montagem de elenco para o ano que vem.\nAté aqui, o desempenho vem sendo bom. Apesar dos dois empates contra Criciúma (1 a 1) e América-MG (1 a 1) no início do trabalho, o Vila Nova venceu o Amazonas (1 a 0) no último final de semana e encerrou uma sequência de nove partidas sem ganhar, com sete empates e duas derrotas entre elas.