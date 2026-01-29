O técnico Umberto Louzer segue com o discurso de evolução no Vila Nova, de que o time precisa continuar fazendo correções, mesmo após a vitória por 2 a 0 sobre o Centro Oeste, fora de casa. Além disso, o treinador voltou a falar da questão defensiva, depois de mais uma partida sem sofrer gols, e sobre o curto período de treinos entre os jogos.\n“Temos tido pouco tempo para fazer treinos aquisitivos. Nesta semana, do clássico (contra o Atlético-GO) para hoje (quinta, 29), ganhamos um dia, então conseguimos dar ênfase nesta fase do jogo. Trabalhamos por vídeo, por conversas. Passamos ilesos, mas sabedores de que precisamos melhorar. Jogamos abaixo daquilo que podemos jogar, mas é como eu falei para os atletas: são três pontos e sabemos onde precisamos evoluir. É continuar trabalhando, e as correções internamente nós iremos fazer”, avaliou.