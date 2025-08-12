O técnico Paulo Turra quer um “ambiente infernal” no OBA para o clássico entre Vila Nova e Goiás, que se enfrentam no próximo sábado (16) pela 22ª rodada da Série B. O treinador se prepara para o primeiro clássico goiano à frente do clube colorado após estrear com vitória pelo Tigre, que bateu o Paysandu por 1 a 0, nesta segunda (11).\n“A vitória (contra o Paysandu) antecipa um jogo importantíssimo, um clássico local e brasileiro. Vila Nova e Goiás é um clássico conhecido nacionalmente. Tenho certeza que nesse jogo, contra nosso rival, vamos fazer um ambiente infernal na nossa casa. Que possamos, unidos, por um único objetivo”, abordou o treinador sobre o clássico contra o Goiás.\nPara o técnico do Vila Nova, a vitória contra o Paysandu aumenta a confiança da equipe colorada antes do clássico contra o Goiás. “Dá confiança para os jogadores e eles vão acreditar ainda mais neles. Acreditar no processo, no que fazem no dia a dia. O clássico é mais um jogo da nossa meta. É um jogo particular e vamos ir mais intenso, com ainda mais qualidade e potencialidade para esse jogo”, avisou.