O início de trabalho do técnico Paulo Turra no Vila Nova foi marcado por maior mobilidade ofensiva e solidez defensiva. Na derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, essas características não foram vistas em campo e o Tigre desperdiçou a oportunidade de retornar ao G4 da Série B.\n“Acredito que foi um jogo muito físico, difícil de se jogar. Não acredito que estivemos abaixo, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo, com o acontecido, lógico que nós caímos, com um jogador a menos. Mas é um processo. Temos mais 15 jogos, e dentro desses 15 jogos vamos buscar reverter essa situação”, analisou Paulo Turra.\nNa noite desta segunda-feira (25), o Vila Nova visitou o Botafogo-SP pela 23ª rodada da Segundona. O 1º tempo terminou sem gols, mas no 2º o zagueiro Weverton falhou e cometeu pênalti, convertido por Marquinho aos 13 minutos. Posteriormente, Weverton ainda recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso por uma falta dura em Marquinho.