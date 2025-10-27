Se o empate do Vila Nova por 2 a 2, neste domingo (26), com a Ferroviária no OBA tivesse um sabor, seria de "amargor" para o técnico colorado Umberto Louzer. Em casa, o Tigre abriu 2 a 0 e deixou o adversário, que luta contra o rebaixamento na Série B, empatar em 2 a 2, resultado final. A equipe goiana, que apenas cumpre tabela na Segundona, sequer atingiu 45 pontos - está com 44 a quatro rodadas do fim da competição.\n"O que está nos faltando é ser constante. Ter uma boa performance por mais tempo. O que produzimos nos 45 primeiros minutos era para termos uma vantagem de três ou quatro. É isso que vamos buscar para 2026. Um time com vida e intensidade durante todo o jogo. Vamos buscar uma equipe com esse perfil para 2026. Hoje, rasgamos a oportunidade de vencer a partida por não sermos constantes. Isso traz um amargor", falou Louzer.