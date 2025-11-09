Após o terceiro empate seguido por 2 a 2 depois de estar vencendo por 2 a 0 na Série B, o técnico do Vila Nova se disse "frustrado, insatisfeito" com o resultado diante do Avaí, na noite deste sábado (8), no OBA, em Goiânia, pela 36ª rodada da Segundona.\n"Dói. Não adianta dar explicação, tem que buscar soluções", disse Louzer.\nNas três rodadas mais recentes da Série B, o Vila Nova aplicou 2 a 0 primeiro em três partidas: contra a Ferroviária em casa, o Operário-PR fora e o Avaí, novamente em casa. O resultado foi o mesmo: 2 a 2.\nContra o Avaí, a situação foi pior. O adversário teve o goleiro expulso no fim do jogo e transferiu um jogador de linha para o gol porque já tinha feito todas as substituições. O Tigre não conseguiu chutar a gol e Poveda, no fim do jogo, até chutou, mas para fora.\n"Infelizmente tudo o que eu falar aqui não adianta. Tem que guardar, agradecer o nosso torcedor, que veio aqui embaixo de chuva. Gostariamos de ter ofertado a eles um resultado de vitória. Nos nossos erros, acabamos ofertando ao adversário o empate", disse o treinador.