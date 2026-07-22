O técnico Guto Ferreira avaliou o 1º turno do Vila Nova na Série B como "meio caminho andado" e destacou que o time conquistou uma somatória “bem interessante” para a sequência do campeonato. O treinador celebrou a vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 1, e reiterou a confiança no acesso do time para a Série A do Campeonato Brasileiro.\n“Acho que o 1º turno, com 34 pontos, é uma somatória bem interessante dentro dos nossos objetivos, mas não vai adiantar nada se não permanecermos firmes e fortes, ajustar muitas coisinhas que faltam, porque no 2º turno o sarrafo sobe, a intensidade, a briga. Cada jogo vai ser essa guerra aí, que nós já estamos jogando desde o início da competição”, avaliou.\nNeste momento, o Vila Nova é o vice-líder momentâneo da Série B e vai torcer contra Operário-PR e Juventude, que ainda jogam na 19ª rodada. “Meio caminho andado, mas não adianta nada se o 2º turno não for tão intenso, tão bom, com tantos pontos. Se a gente conseguir igualar, tenho certeza que estaremos na Série A e, de preferência, direto”.