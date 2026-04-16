O técnico Guto Ferreira, que comandou a equipe no empate sem gols contra o Capital-DF na última quarta-feira (15), no OBA, afirmou que a partida foi importante para rodar o elenco e valorizou a “disposição e entrega” dos jogadores. O treinador destacou o fato do time não ter sofrido gols, apesar de também não ter marcado.\n“Nós temos 22 dias de trabalho, e já rodamos praticamente todo o elenco. É assim que se faz um trabalho e se busca fazer um time vencedor. É importante sempre estar brigando para vencer, acredito que a equipe foi aguerrida o jogo todo. Pode reclamar que não fez gol, que faltou um pouquinho aqui e um pouquinho ali, mas (falta de) disposição e entrega não pode falar de nenhum jogador em campo. Esse é o princípio para conquistar alguma coisa”, avaliou.\nGuto Ferreira declarou que o duelo contra o Capital-DF, pela 4ª rodada da Copa Centro-Oeste, foi um jogo de bom nível de intensidade e disputa, que permitiu a rodagem do elenco e utilização de jovens da base, como os atacantes Gustavo Puskas, Jackson e Soares, e o meia Kerlon.