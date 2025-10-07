Na véspera do confronto diante do América-MG, o técnico Umberto Louzer valorizou a semana livre de trabalho no Vila Nova e mirou o próximo desafio da temporada, contra uma equipe que o treinador julga estar crescendo no atual momento.\n“De um jogo para outro, foram poucos dias de trabalho, duas sessões somente (de treinos) e nenhuma delas de maneira aquisitiva. Procuramos passar as informações para os atletas, fazer alguns ajustes e antecipar informações que acreditamos serem pertinentes para nossa melhoria e evolução. Nesta semana, procuramos dar o foco nesses aspectos de evolução, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva”, comentou Umberto Louzer.\nLeia também\n+ Em dez jogos, Vila Nova nunca venceu o América-MG como visitante\nO treinador comandou o time colorado no jogo passado pela Série B, no empate em 1 a 1 contra o Criciúma no OBA, e afirmou que viu coisas positivas. Agora, segundo ele, o objetivo é ter mais constância e consistência em um duelo que tem tudo para ser complicado nesta quarta-feira (8), às 21h30, na Arena Independência.