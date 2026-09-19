O técnico Guto Ferreira valorizou os três pontos conquistados pelo Vila Nova no jogo contra o América-MG. Apesar de ter sido uma vitória magra, por 1 a 0, e com várias oportunidades de gol do time mineiro, o treinador afirmou que o importante foi ter sustentado o resultado dentro do OBA.\n“Foi um grande feito nosso ter conseguido marcar. Não vai controlar e se impor o campeonato todo. Conseguimos nos defender bem, criar inúmeras chances. Acontece. Importante é que saiu o gol e não tomamos nenhum, e somamos três pontos. Isso que é importante”, analisou.\nO Vila Nova, que briga pelo acesso desde o início do campeonato, enfrentou o penúltimo colocado América-MG. Para Guto Ferreira, esses são confrontos com potencial de serem perigosos. O próximo duelo do Tigre será contra outro adversário da zona de rebaixamento, diante do 18º colocado Londrina.