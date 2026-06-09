O técnico Guto Ferreira valorizou a vitória do Vila Nova por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, no OBA, conquistada na noite desta segunda-feira (8), e afirmou que não vai secar o Sport para que o time colorado permaneça na liderança até o final da 12ª rodada da Série B. Além disso, o treinador também deixou claro que a equipe goiana precisa evoluir.\n“Uma vitória importantíssima, competição ainda muito longa, 26 partidas. Não chegamos nem a um terço (da Série B). E aí entra a frase: ‘difícil para caramba, mas está sendo gostoso’. Está sendo gostoso não só pela vitória, mas por poder vivenciar, jogar junto, com a qualidade do jogo que eles a cada dia melhoram, a intensidade que eles colocam e o quanto entregam dentro de campo. Muitos foram próximos do limite, mas sustentamos a vitória”, comentou.\nNeste momento, o Vila Nova é o líder da Série B, com 25 pontos. No entanto, se o Sport vencer o Athletic nesta quarta-feira (10), às 21 horas, na Ilha do Retiro, o Tigre volta para a vice-liderança. “Eu trabalho pela minha equipe. Esse negócio de secar os outros não está com nada. Quem tem que merecer somos nós, não podemos desmerecer o outro”, declarou Guto Ferreira.