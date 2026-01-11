O técnico Umberto Louzer valorizou a vitória do Vila Nova por 2 a 1 sobre a Abecat, em Ouvidor, na estreia do Campeonato Goiano, neste sábado (10). O treinador destacou as dificuldades da partida, como o curto período de preparação, o gramado mais pesado e o desgaste físico.\nSegundo Louzer, mesmo com duas expulsões do adversário, a equipe soube administrar o jogo, mas reconheceu que o time ainda precisa de ajustes e melhorias.\n“É valorizar o resultado e os três pontos. Sabíamos da dificuldade que enfrentaríamos, pelo pouco tempo de preparação, pelo gramado mais pesado e pelo calor, mas não gosto de usar isso como desculpa. Tudo faz parte do contexto do jogo. Mesmo com duas expulsões, a equipe soube se comportar, até pelo desgaste. Claro que gostaríamos de ter feito mais gols, mas estamos em um processo de evolução. Vamos ajustar, melhorar o que for necessário e seguir trabalhando para ter uma equipe cada vez mais equilibrada”, analisou o treinador.