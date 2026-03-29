Na goleada do Vila Nova por 6 a 0 diante do Operário-MS, no OBA, pela 2ª rodada da Copa Centro-Oeste, o time teve comando do auxiliar Weligton Robson, mas foi Guto Ferreira quem conversou com a imprensa depois da partida, e o treinador fez questão de valorizar a força do elenco e dos garotos da base.\n“A concorrência sadia é muito importante, você não ter um time, você ter um plantel. Eu acho que estamos começando a trabalhar para isso, para que a gente tenha um plantel, que amanhã ou depois não vá ter determinado jogador, mas vamos poder olhar e falar: ‘estamos tranquilos, o outro está muito bem também’. Agora se ele ficar só esperando a vez, não vai apresentar, não vai ganhar confiança”, destacou o técnico.\nGuto Ferreira esteve presente no camarote do OBA no último sábado (28) e viu o Vila Nova massacrar o Operário-MS, com três gols em cada tempo. E isso que vários jogadores do time considerado titular, como o zagueiro Tiago Pagnussat, o lateral Willian Formiga, o volante João Vieira, o meia Marquinhos Gabriel e o atacante Dellatorre, nem foram relacionados.