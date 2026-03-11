O técnico Eduardo Souza, de 45 anos, e o auxiliar técnico Renan Brito, de 41 anos, foram regularizados nesta terça-feira (10) pelo Atlético-GO e podem dirigir o time na 3ª fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (11), contra a equipe do Gazin Porto Velho, na partida que será disputada no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho (RO).\nA regularização deles foi confirmada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Eduardo Souza e Renan Brito foram contratados na segunda-feira (9) pelo Atlético-GO.\nEduardo Souza estava no Barra-SC, clube que foi campeão inédito no domingo (8) do Campeonato Catarinense. Ele retorna ao Dragão para assumir lugar que era de Rafael Lacerda, demitido no sábado (7) após derrota de 2 a 0 no primeiro jogo da final do Estadual.\nRenan Brito chegou a assumir o comando técnico da Aparecidense no início do Goianão, mas deixou o clube após a 3ª rodada.