O técnico Roger Silva, de 41 anos, está regularizado e pode fazer a estreia dele pelo Atlético-GO na partida do próximo domingo (12), diante do Fortaleza, no Estádio Antônio Accioly. O treinador chegou ao Dragão na última quarta-feira (8) e teve o registro publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (10).\nAlém de Roger Silva, os dois auxiliares dele - Renato Gheller, de 38 anos, Eduardo Abdo, de 39 anos - também tiveram os registros publicados no BID e ganharam condições de trabalhar no jogo.\nRoger Silva assume o time atleticano no lugar do interino Renan Brito, que volta a ser auxiliar da comissão permanente do clube, na antepenúltima rodada do 1º turno da Série B. Depois da estreia diante do Fortaleza, os próximos compromissos até o final do 1º turno serão contra o Athletic-MG, clube em que Roger fez o melhor trabalho na carreira, e o Cuiabá.