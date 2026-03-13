O técnico Eduardo Souza foi apresentado na tarde chuvosa desta sexta-feira (13) pelo Atlético-GO. Ele estava no Barra-SC, foi contratado na segunda-feira (9), viajou na quarta-feira (11) para Porto Velho (RO) e estreou com vitória por 1 a 0 sobre o Gazin Porto Velho (RO), pela Copa do Brasil. No próximo domingo (15), o treinador terá o segundo desafio à frente da equipe: a final do Campeonato Goiano, diante do Goiás. O clássico será na Serrinha, e o alviverde possui a vantagem para conquistar o título por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0.\n"É um prazer voltar ao Atlético-GO, onde fui muito feliz. São mais de 70 jogos (como auxiliar) à frente do time, jogos de nível alto e com grandes resultados", disse o novo técnico atleticano, citando também o duelo da próxima quarta-feira (18), pela Copa do Brasil, diante da Ponte Preta. "Agora são três decisões. Treinador, quando é contratado, tem de pôr a cara. É preparar para o domingo, fazer um grande jogo e trabalhar um grupo que me recebeu bem", acrescentou.