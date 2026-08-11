O técnico do Goiás, Mozart, saiu em defesa dos atacantes do time após a vitória magra por 1 a 0 sobre o Londrina. O treinador avaliou a partida disputada na Serrinha nesta segunda-feira (10) e projetou o próximo jogo diante do atual líder da Série B, o Criciúma, fora de casa.\n“Temos criado, hoje mais no 1º do que no 2º tempo. Precisávamos vencer para nos aproximar da parte da frente. Foi uma vitória suada, primeiro tempo de bastante imposição, não concedemos praticamente nada ao adversário. No 2º, eles tiveram volume de cruzamento, e deixamos de jogar em alguns momentos”, analisou.\nO único gol do confronto foi marcado por Kadu Sousa, aos 18 minutos do 1º tempo. No lance em questão, Nicolas fez o cruzamento na área, Cadu desviou e o companheiro de time completou. Ao ser substituído no 2º tempo, Cadu foi vaiado por parte da torcida esmeraldina, que ficou na bronca com o fraco desempenho ofensivo da equipe.