O técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, elogiou a qualidade dos jogadores que o clube contratou durante a janela de transferências, fechada na última terça-feira (2). No último dia, chegaram três jogadores do Maringá-PR: o atacante Maranhão, o meia Danielzinho e o zagueiro Tito.\nO treinador ressalta que o trio não pode ser avaliado porque veio da Série C, mas sim pelo potencial. Lacerda acredita que os três podem ser titulares e, na semana de treinos no Dragão, foi possível perceber melhora na disputa interna.\nTito pode ser a novidade na zaga, no lugar de Wallace (suspenso), na próxima segunda-feira (8), contra o Novorizontino-SP, fora de casa.\n"Tenho quase certeza e não vou cravá-la porque eu preciso do jogo para ter certeza, mas a minha semana de treinos talvez seja a melhor que tive no Atlético-GO. Aumentou a competitividade interna", avaliou o técnico. Segundo ele, a mudança no elenco foi profunda, e os contratados serão importantes na Série B.