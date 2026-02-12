O técnico Rafael Lacerda está incomodado com a fase ruim do Atlético-GO nas últimas rodadas do Campeonato Goiano, nas quais não conseguiu bons resultados. Ele testou uma nova formação tática nos treinos, com um trio de zagueiros, mas não a confirmou antes do primeiro jogo das quartas de final, diante da Abecat, em Ouvidor, na quinta-feira (12).\nPorém, admite que fez reflexões e que é preciso ter humildade para ver o que não está dando certo. Assim, espera a reação do time para afastar a má fase e para provar que tem condições de brigar pelo título.\n"Não quero fugir da pergunta, mas não vou me estender nela para não dar arma ao adversário. Estamos buscando evolução. Eu não sou teimoso. Se a minha convicção não está dando certo, tenho de ter a humildade de entender", ponderou o treinador, que busca o segundo título seguido do Estadual, depois de passar por questionamentos na conquista do ano passado à frente do Vila Nova.