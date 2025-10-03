O técnico Rafael Lacerda terá três desfalques – o lateral direito Dudu, o volante Luizão e o atacante Lelê no jogo decisivo deste domingo (5), às 20h30, no Estádio Antônio Accioly, diante do Athletico-PR. Mesmo desfalcado de jogadores importantes e distante do G4 faltando poucos jogos, o treinador atleticano está otimista.\nAtlético-GO e Athletico-PR reagiram no returno da Série B, mas a situação do Dragão é mais complicada na tabela, pois soma 42 pontos e se encontra a cinco pontos do adversário (48 pontos e com sequência de sete vitórias seguidas nesta fase decisiva). Rafael Lacerda convocou a torcida rubro-negra e acredita que será preciso "fazer a melhor versão” para superar o Furacão.\nO treinador tem encontrado dentro do grupo as peças quando precisa mudar o sistema tático nos jogos. Assim, anunciou que deve manter o atacante Jean Dias na lateral direita ou escalar uma formação com três zagueiros.