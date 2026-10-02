Técnico do Atlético-GO, Roger Silva trabalha para que o elenco não perca o foco e mantenha a concentração para, a oito jogos do fim da Série B, enfrentar o América-MG em casa no sábado (3), no Estádio Antônio Accioly. O clube busca a vitória sobre o time mineiro, que vive situação complexa tentando escapar do rebaixamento à Série C.\nPara Roger Silva, a vitória é negociável, mas sem cair na onda do favoritismo.\n“É preciso canalizar força naquilo que é importante, para buscar as vitórias necessárias para o acesso. Sabemos que o campeonato é muito difícil. Vencemos um clássico na casa do adversário (1 a 0 sobre o Goiás) com excelência no primeiro tempo, mas sabemos que do outro lado tem sempre um grande adversário, há sonhos, objetivos no campeonato”, destacou o técnico do Dragão.\nO treinador convive diariamente com frases e opiniões controversas e polêmicas do presidente do clube, Adson Batista, que reclamou da falta de foco. Roger garante que o elenco do Atlético-GO “está focado” para superar o Coelho, em casa.