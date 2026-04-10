O Atlético-GO se prepara para a 4ª rodada da Série B, na noite deste domingo (12), contra o Londrina-PR. O Dragão joga em casa, no Estádio Antônio Accioly, pressionado por não ter pontuado, sofrer três derrotas seguidas e se encontrar no pior momento da temporada. A pressão recai sobre o técnico Eduardo Souza, que completa um mês de trabalho sob cobranças. Na visão dele, a equipe pecou em "detalhes" nas derrotas para o Náutico e o Vila Nova - ambas de virada e pelo placar de 2 a 1.\nO técnico afirmou que priorizou treinos de ataque para que o time consiga "fazer gols, e não gol" e volte a vencer na Série B.\n"Ofensivamente, temos criado (chances), mas precisamos definir melhor. Isso é nítido. Todos sabem disso, mas passa pela tomada de decisão. Acreditamos que, com a semana inteira de trabalhos voltados para a parte ofensiva e de definição, vamos conseguir fazer gols, e não gol, porque estamos fazendo apenas um. Esperamos marcar mais para que consigamos a vitória", ressaltou o técnico. Para ele, o Dragão criou chances de ampliar o placar e assegurar o resultado nos dois últimos jogos da Série B, mas pecou nas conclusões.