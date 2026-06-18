O auxiliar Renan Brito será o técnico interino do Atlético-GO no jogo desta quinta-feira (18), às 21 horas, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 14ª rodada da Série B. O Dragão joga no Recife diante de um bons times da Série B, mas Renan Brito acredita que a equipe atleticana tem boas chances de conquistar um bom resultado, como visitante, apesar do pouco tempo dele para preparar o time rubro-negro.\nNesta partida, Renan Brito assumiu o cargo ocupado antes por Eduardo Souza, que saiu do clube após empate (3 a 3) com o CRB, na sexta-feira (12), no Estádio Antônio Accioly.\n"Foram dois treinamentos, pudemos recuperar os jogadores e tomar decisões sobre os substitutos dos suspensos. Será um jogo difícil, contra um adversário que está brigando na parte alta da tabela", disse o interino, à Dragão TV.