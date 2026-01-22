O trabalho do do técnico Lúcio Flávio no Goiatuba durou apenas quatro dias. Anunciado pelo clube no domingo (18), o treinador comunicou na manhã desta quinta-feira (22) que deixou o Azulão após receber uma proposta de outro clube, cujo nome não foi revelado por ele. Lúcio Flávio pediu demissão um dia após estrear.\nO treinador comandou o Goiatuba só uma vez, na derrota (1 a 0) para a Abecat, no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor, na última quarta-feira (21). Ele havia sido contratado para assumir o cargo depois da demissão de Augusto Fassina, que foi contratado pela Aparecidense.\nO Goiatuba está no mercado à procura de um substituto de Lúcio Flávio - o clube completará três treinadores em quatro jogos de Goianão.\nElogiado pela boa campanha na Série D do Brasileiro em 2025 (chegou às quartas de final, mas foi eliminado pela Inter, de Limeira-SP), o clube do interior goiano se vê num momento difícil dentro do Estadual, pois soma apenas 1 ponto, no empate (1 a 1) em casa com a Jataiense, no Estádio Divino Garcia Rosa.