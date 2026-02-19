O técnico Rafael Lacerda ainda não perdeu clássicos no Campeonato Goiano, desde que chegou ao futebol goiano no ano passado, para dirigir o Vila Nova. Agora, o ex-clube será o grande desafio do treinador e do Atlético-GO na semifinal do Goianão.\nLacerda quer tirar proveito da semana cheia para treinos para ajustar o time, no CT do Dragão. "Com certeza, os atletas estão querendo muito, isso é um ponto importante. Temos um grupo comprometido", garante o técnico.\nA meta atleticana é vencer o Vila Nova no primeiro clássico, para abrir vantagem e decidir a vaga na partida de volta, no dia 1º de março, quando o mando de campo será vilanovense. O Dragão tem dois problemas: o zagueiro Tito, com entorse no tornozelo, e o volante Matheus Índio, que sente dores no músculo posterior da coxa esquerda. Eles são dúvidas e podem desfalcar o time na semifinal.