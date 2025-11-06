O técnico Rafael Lacerda está esboçando a nova formação do Atlético-GO para o jogo do próximo domingo (9), diante do Criciúma, às 17 horas, fora de casa. O treinador tem dúvidas táticas, mas deve preparar um time ofensivo para buscar a vitória dentro do Estádio Heriberto Hulse.\nAriel, Talisson e Federico Martínez podem aparecer na equipe titular, mantendo o time com um volante - Ronald.\nTalisson tem a possibilidade de entrar no lado direito do ataque, como foi na vitória (1 a 0) sobre o Remo. No meio, Danielzinho deve ser mantido, enquanto Ariel é mais um que briga pelo espaço na equipe.\nA formação deve ter Paulo Vítor; Valdir Júnior, Tito, Adriano Martins e Guilherme Romão; Ronald, Danielzinho e Ariel; Robert, Lelê e Federico Martínez (Talisson).\nLacerda testou na formação reserva o volante Ronald na lateral direita. Explica-se: o único jogador em condições de jogo para a lateral é Valdir Júnior.