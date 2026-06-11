Técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza diz que a equipe precisa consolidar a condição de time caseiro e que terá o CRB como um adversário difícil de ser batido nesta sexta-feira (12), a partir das 19 horas. O treinador trava o duelo tático com Eduardo Barroca, comandante do time alagoano e ex-técnico atleticano. Para sair com o triunfo, o Dragão precisa repetir o ímpeto ofensivo e corrigir os erros da vitória sobre o América-MG, por 2 a 1, na rodada passada.\n“Sabemos que cada jogo na Série B é uma história. É claro que vamos tirar os pontos positivos que tivemos contra o América-MG e, também, os ajustes dos jogos que fizemos em casa, onde deixamos a desejar um pouco em termos de resultados. Precisamos voltar a vencer em casa, mas sabemos que a história será totalmente diferente da segunda-feira (8)”, disse o treinador do Dragão referindo-se à vitória sobre o América-MG.