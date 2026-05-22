O Atlético-GO volta a jogar em casa pela Série B, diante de um adversário difícil de ser batido como visitante. O time atleticano enfrenta na tarde de domingo (24), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly, o São Bernardo-SP, que inicia a rodada na liderança da Segundona. O clube paulista, um dos caçulas na Série B, soma 17 pontos, dez deles conquistados na casa dos adversários.\nPara o técnico Eduardo Souza, o “fator casa” e o apoio da torcida atleticana precisam ser aliados do Atlético-GO, que tem 12 pontos e busca se aproximar do G6 e do adversário.\n“Cada jogo tem a sua história, o seu grau de dificuldade. Vamos enfrentar o líder da competição, Mas, mais do que líder, é uma equipe (São Bernardo) que, fora de casa, tem jogado muito bem, vem de três vitórias e um empate. É um time que está junto há muito tempo, não só em relação ao (Ricardo) Catalá, o treinador, mas uma base que está há um ano e meio, dois anos, junta”, detalhou o treinador do Dragão sobre o próximo adversário.