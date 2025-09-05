O técnico Paulo Turra afirmou que deseja ver um Vila Nova mais propositivo no duelo perante o Athletic-MG e comentou que é responsabilidade do torcedor colorado apoiar o time, assim como é responsabilidade dos atletas de corresponderem e aplicarem as características trabalhadas nos treinamentos.\n“É o nosso objetivo (ser mais propositivo), principalmente jogando em casa com o apoio do nosso torcedor, e também pelo perfil de jogo que nós somos exigidos em casa. Mas não podemos, ao mesmo tempo, perder a nossa principal característica desde a minha chegada, que é a intensidade e a agressividade”, disse.\nPara a partida, Paulo Turra não poderá contar com o goleiro Halls e o volante João Vieira, suspensos. Além deles, o volante Ralf virou um novo desfalque por lesão e a situação do meia Jean Mota ainda está indefinida no clube. Mesmo assim, o treinador acredita na força do elenco.