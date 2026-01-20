O técnico Daniel Paulista já utilizou mais de 80% dos atletas de linha no Goiás após três partidas no Campeonato Goiano. O treinador tem feito alterações na equipe com objetivo de dar minutagem e melhorar o ritmo de jogo do grupo esmeraldino.\nAté aqui, o treinador utilizou 21 dos 25 jogadores de linha disponíveis, o que equivale a 84% - sem considerar o meia-atacante Wellington Rato, que se recupera de lesão, e os quatro goleiros. Os números devem aumentar nas próximas rodadas com as estreias do lateral esquerdo Djalma Silva e do volante Filipe Machado, que foram as últimas contratações do Goiás.\nOs outros jogadores que ainda aguardam oportunidades são o zagueiro Anthony, o lateral esquerdo Danilo e o atacante Victor Hugo - o trio é formado por atletas formados na base do Goiás.\nO lateral esquerdo Nicolas é o único jogador de linha que atuou durante todos os minutos do Goiás no Goianão, até aqui. O zagueiro Luisão, os volantes Lourenço e Lucas Rodrigues e os atacantes Pedrinho, Bruno Sávio e Pedrinho iniciaram todas as partidas, mas foram substituídos em algum momento nas três primeiras rodadas.