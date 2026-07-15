O técnico Roger Silva começou a preparar a formação do Atlético-GO para o jogo do próximo sábado (18), às 18 horas, diante do Athletic-MG, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão vai buscar a segunda vitória seguida em casa sob a direção do novo treinador para subir na classificação da Série B, em que está em 10º lugar (24 pontos).\nA equipe atleticana terá mais duas partidas no turno - enfrenta Athletic (casa) e Cuiabá (fora) - e planeja pontuar para se aproximar dos 30 pontos. Na estreia de Roger Silva, no jogo passado, o Dragão venceu o Fortaleza por 1 a 0, gol do prata da casa Klebert, numa cobrança de falta.\nNo primeiro trabalho de posicionamento da equipe, Roger Silva manteve a base que iniciou o jogo no último domingo (12). Porém, o técnico fez mudanças no ataque. A primeira delas, por necessidade, pois o titular Gustavo Coutinho foi expulso e está suspenso. O jovem Léo Jacó ganhou nova oportunidade entre os titulares.