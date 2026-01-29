O Atlético-GO está garantido na próxima fase do Estadual após vitória de 2 a 0 sobre o Inhumas, na noite desta quarta-feira (28), no Estádio Antônio Accioly. A vitória foi construída em uma noite chuvosa, de gramado encharcado e entrega dos jogadores, com dois gols de Léo Jacó. Alguns atletas que foram titulares não vinham atuando com regularidade ou estavam no banco. Eles foram elogiados pelo técnico Rafael Lacerda.\nO treinador aproveitou a partida para rodar o elenco e relacionar alguns pratas da casa, como Jampierre e Macedo (zagueiros), GH (atacante que veio do Corinthians), Klebert (volante da base que firmou contrato de cinco anos), Sancho e o caçula deles, Nathan (atacante de 17 anos que entrou no segundo tempo e marcou um gol, anulado por estar impedido).\nO treinador valorizou a dedicação deles e dos outros que entraram no time. "Corro riscos. Se perco (jogo), sou cobrado. O principal ponto foi garantir a classificação. O próximo passo é tentar vencer o Crac e recuperar os atletas", destacou o técnico do Atlético-GO, que trabalha para ter uma equipe entrosada e forte para decidir a vaga na próxima fase. O Dragão joga neste sábado (31), às 16 horas, também no Estádio Antônio Accioly. O time atleticano pretende fechar a 1ª fase na liderança ou com uma boa pontuação para usufruir do direito de decidir em casa.